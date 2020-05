Tampon: Nathalie Bassire demande la réouverture des écoles

Je demande au maire sortant de procéder sans délai à la réouverture des écoles du premier degré au Tampon, en mettant en œuvre toutes les mesures d’hygiène et de sécurité liées notamment à la COVID-19, à l’instar de la dizaine de communes de La Réunion qui ont décidé de réouvrir leurs écoles.



Il faut laisser aux parents le libre choix d’envoyer ou non leurs enfants à l’école, notamment ceux qui travaillent et ont des difficultés pour les faire garder.



Il est aussi important de lutter contre le décrochage scolaire source d’inégalités des chances.



Je comprends aussi la position des parents qui ne veulent pas déposer leurs enfants à l’école dans le contexte actuel.



Le maire sortant ne peut prendre les familles tamponnaises en otage en imposant sa vision des choses, mais devrait être responsable et laisser le libre choix aux parents.



Nathalie BASSIRE

Candidate aux élections municipales du Tampon