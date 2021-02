Faits-divers Tampon : Le gramoune a-t-il tenté de tuer son neveu ?

Par Soe Hitchon - Publié le Mardi 2 Février 2021

Les conflits de voisinage sont fréquents. Les conflits au sein des familles, encore plus. Lorsqu'il s’agit des deux, on imagine que la tension peut vite monter. C’est ce qui est arrivé le 18 août 2018 au Petit-Tampon. Roland Fontaine, 68 ans, a tiré sur son neveu et voisin, Eddy L., 32 ans. Heureusement, la victime a survécu. L’auteur présumé du coup de feu sera jugé les 17 et 18 février prochain. Devant la chambre de l’instruction ce mardi, le parquet demandait une prolongation de sa détention provisoire qui arrive à terme le 6 février, afin de le maintenir derrière les barreaux jusqu'à son procès pour tentative de meurtre, qui aura lieu dix jours plus tard.



Cela faisait des années que Roland Fontaine et sa femme étaient en conflit avec leur neveu qui occupait une dépendance sur leur terrain. Un terrain et une maison dont l’épouse de l’accusé avait hérité et qu'elle souhaitait vendre. Mais la victime, y habitant avec son fils depuis la mort de la mère de l’enfant, n’aurait pas voulu quitter les lieux. Le couple dénonçait une provocation constante avec de nombreuses plaintes déposées, jusqu’au jour où Roland Fontaine a « pété un câble », selon sa femme. Une carabine à la main, il aurait tiré dans l’abdomen du trentenaire. Le sexagénaire assure avoir agité l’arme sans vouloir l’utiliser. L’expertise psychiatrique avait révélé qu’il ne parvenait pas à exprimer ses sentiments et pouvait devenir violent et agressif. Si sa femme ne présentait aucun trait de violence, son comportement aurait peut-être exacerbé les choses.



Si son casier judiciaire était vierge, Roland Fontaine avait malgré tout été placé en détention provisoire afin d’éviter davantage de tensions. Les témoignages de la famille et des riverains seront entendus afin de tenter d’établir l’intention de l’accusé ou le coup de feu accidentel.



