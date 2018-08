La grande Une Tampon : Le conducteur sans permis et sans assurance mis en examen

L’automobiliste mis en cause dans l’accident survenu vendredi soir au Tampon vient d’être mis en examen pour blessures involontaires avec circonstances aggravantes : conduite sans permis en état de récidive, sans assurance, usage de cannabis et d'alcool. Il a également été placé en détention provisoire en attendant son procès.



L’homme de 36 ans avait percuté un scootériste vers 20H à Piton Hyacinthe à la Plaine des Cafres vendredi. Mais au lieu de s’arrêter pour s’enquérir de l’état du scootériste, le conducteur a poursuivi sa route. Mais son véhicule étant trop sérieusement abîmé, il n’a pu faire qu’une centaine de mètres avant de l’immobiliser et de prendre la fuite à pied.

Sur les lieux de l’accident, les pompiers et le Smur retrouveront le scootériste dans un état très préoccupant.



Transféré au CHU de Terre Sainte, son pronostic vital était, dans les toutes premières heures de sa prise en charge médicale, engagé.



Sur le volet judiciaire, les gendarmes ont interpellé l’individu alors qu’il était, semble-t-il, sur le chemin de la brigade de gendarmerie samedi matin. En garde à vue pendant 48 heures, l’homme a donc été présenté ce lundi au tribunal de Saint-Pierre en vue de sa mise en examen.



Le conducteur de 36 ans roulait sans permis, sans assurance mais aussi sans contrôle technique. Zinfos974 Lu 1129 fois