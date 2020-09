A la Une . Tampon: Incendie dans un commerce de fruits et légumes à Pont-D’Yves

Un commerce de fruits et légumes ainsi que le bar "Braja" adjacent, sont en proie aux flammes depuis le début de matinée. Un immense nuage de fumée a envahi le quartier de Pont-d’Yves au Tampon et peut gêner la visibilité des automobilistes, prudence sur le secteur. Par Charlotte Molina - Publié le Lundi 21 Septembre 2020 à 11:11 | Lu 426 fois

Plusieurs camions de pompiers sont mobilisés depuis ce matin rue du Chemin Neuf dans le quartier de Pont-d’Yves au Tampon, où le café-bar le Braja est en proie aux flammes.



Une épaisse fumée s’échappe de l’établissement ainsi que de sa partie commerce de fruits et légumes. La prudence est recommandée aux automobilistes sur le secteur.









