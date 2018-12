Tampon: Elle blesse sa compagne à coup de bris de miroir

Le conflit entre les deux jeunes femmes aurait pu tourner au drame. Les faits se sont produits dimanche au domicile du couple, un squat qu’elles occupent au Tampon. Une d’elle constate qu’à son réveil sa carte bancaire a disparu et accuse sa compagne.



Alors qu’elle lui assène une gifle, l’autre s’empare d’un morceau de miroir brisé et entaille la cuisse de la jeune femme âgée de 22 ans. Un deuxième coup sera porté au niveau de l’abdomen, précise le Quotidien.



Des blessures superficielles, la victime est sortie de l’hôpital lundi. Placée en garde à vue, la mise en cause de 31 ans a reconnu les faits et sera jugée en juin prochain.