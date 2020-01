La grande Une Tampon : André Thien Ah Koon brigue un 6ème mandat

"J’ai besoin que vous me souteniez pour conduire le destin de cette grande commune vers le succès", annonce André Thien Ah Koon devant des centaines de militants. Ses ambitions pour 2020 sont claires : rester là où il est.



Le maire sortant vient d’annoncer officiellement sa candidature aux municipales, et débute ainsi tardivement sa campagne à deux mois du scrutin, avec à ses côtés le président du Conseil Départemental.



Cyrille Melchior a rapidement pris la parole ensuite pour chanter les louanges du maire sortant : "Sans hésiter, j’ai accepté son invitation parce que j’ai un profond respect pour André Thien ah Koon. J’ai un profond respect pour cet homme qui donne sa vie à la population du Tampon."







Quant aux autres membres de sa liste, nous n’en saurons pas plus pour l’instant. "Cette liste sera ouverte à gauche et à droite" a-t-il simplement confié, laissant la porte ouverte aux candidats du rassemblement national.



Quand son adversaire Nathalie Bassire est évoquée, André Thien Ah Koon explique compter sur sa propre expérience et la confiance que la population lui témoigne pour "oeuvrer utilement et réaliser ce que les autres ne sont pas capables de faire".



