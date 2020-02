Tampon: 41 agents de plus réclament leurs primes devant le tribunal administratif

Ce n’est pas la première fois que des agents de la commune du Tampon se retrouvent devant de tribunal administratif. Ce jeudi, 41 dossiers supplémentaires étaient jugés dans l’affaire présentée devant la juridiction il y a plus d’un an. Il s’agit d’agents contractuels et de fonctionnaires de la mairie n’ayant pas bénéficié de primes ou à leurs yeux, seulement d’une partie.



Ces 41 femmes et hommes dénoncent le régime indemnitaire de la commune, la jugeant inégalitaire et non justifié. Pour la plupart, c’est l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) qui pose problème. Mais également l’indemnité spécifique de service (ISS) et l’indemnité d’exercice de missions des Préfectures (IEMP) qui a été supprimée en 2017.



Ces primes facultatives tiennent compte de la qualité du travail au sein de ses fonctions. Si elles ne sont pas obligatoires, lorsqu’elles sont à zéro le message est clair : le travail fourni est médiocre. Or, ces agents affirment n'avoir eu que de retours positifs, certains même "jugés aptes à passer au grade supérieur", comme le rappelle le rapporteur public. Il y aurait donc selon lui une "erreur d’appréciation" de la part de la mairie du Tampon dans la majorité des 41 cas. Pour ceux qui n’ont aucune prime et demandent à l’avoir, le rapporteur public est d’avis que leurs droits devraient être réexaminés. D’autres qui demandent une augmentation du coefficient de sa prime ont parfois vu un rejet de leur demande par le rapporteur. Le tribunal administratif peut ordonner que les cas de ces agents soient réexaminés mais ne peuvent pas donner d’avis précis sur les coefficients.



Pour les agents, "il y a des inégalités". "Nous sommes bien évalués et nous faisons de notre mieux", affirme l’un d’eux devant le tribunal. "On nous fait comprendre qu’on devrait se contenter d’avoir un travail", ajoute un autre. Malgré des années de service allant jusqu’à 15 ans, le président remarque avec ironie : "Tous les agents ne sont pas bons du tout, on dirait". La décision du tribunal sera rendue dans un mois.