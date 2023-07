Rubrique sponsorisée Talents Péï de E.Leclerc Réunion : un coup de projecteur sur notre culture et la production locale

La Réunion regorge de talents. Que ce soit dans l’agriculture, l’artisanat, l’industrie ou la culture, notre île est un inépuisable terreau de créativité. Ce sont tous ces talents créatifs que le Mouvement E.Leclerc Réunion a souhaité mettre à l’honneur avec la manifestation « Talents péï » organisée du 3 au 16 juillet. Un événement dont l’objectif était de célébrer et de valoriser la production locale sous toutes ses formes. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 à 09:25

Pendant ces deux semaines : mise en avant des produits locaux, expositions, projections vidéos, dégustations, artisanat, animations musicales, spectacles de danses créoles, initiations aux jeux de société locaux et aux jeux lontan… Un programme riche et varié pour les clients qui ont pu (re)découvrir le meilleur de notre culture et de nos traditions.

Une manifestation conçue collectivement avec les équipes de tout le réseau E.Leclerc Réunion, les producteurs, les artisans, les industriels, les associations culturelles, les institutionnels et qui témoigne l’envie de « faire-ensemble » et de promouvoir notre diversité, nos richesses.



Retrouvez les photos et la vidéo rétrospective de cette opération !