Takamaka: Un marmaille fait une chute de 30 mètres

Une randonneuse de 31 ans et un enfant de 4 ans ont très certainement eu la frayeur de leur vie ce samedi.



Le marmaille a fait une malheureuse chute... de plus de 30 mètres de haut! La jeune femme, souhaitant lui venir en aide, fait un mauvais pas et chute à son tour.



Mais plus de peur que de mal... En effet, par chance, dans sa chute, l'enfant a été amorti par de la végétation et a pu s'en sortir indemne.



La randonneuse, quant à elle, s'est légèrement blessée à la mâchoire. Le PGHM, dépêché sur place, l'a ainsi transportée au CHU de Bellepierre.