Taïwan : Xi Jinping prévient Joe Biden de ne pas "jouer avec le feu"

Les deux dirigeants se sont longuement entretenus hier par téléphone dans un échange « sincère et approfondi ». Le président chinois a averti son homologue américain de ne pas laisser la cheffe des députés américains se rendre à Taïwan, sous peine de « conséquences ». Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 29 Juillet 2022 à 07:38

C’est durant plus de deux heures que Xi Jinping et Joe Biden se sont entretenus au téléphone hier dans un échange « sincère et approfondi ». Le leader chinois a mis en garde son homologue américain contre la visite de Nancy Pelosi, la chef des députés américains, à Taïwan.



"Ceux qui jouent avec le feu finissent par se brûler" a lancé Xi Jinping au président des États-Unis. La Chine menaçant depuis plusieurs de « conséquences » si cette visite diplomatique était maintenue. "J'espère que la partie américaine comprend parfaitement cela", a indiqué le président chinois, cité par l’agence Chine nouvelle.



Les deux dirigeants se sont mis d’accord pour se rencontrer à une date non précisée.



La tension monte toujours concernant cette île que Pékin menace d’annexer, la considérant comme l’une de ses provinces historiques. La Chine s’oppose à toutes initiatives offrant une légitimité internationale à Taïwan.



