Taïwan : L’étonnante condamnation pour les conducteurs alcoolisés

Afin de dissuader les habitants de boire au volant, les autorités d’une petite ville taïwanaise ont mis au point une sanction originale : les personnes condamnées devront nettoyer la morgue de la ville.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 23 Janvier 2022 à 08:41

C’est une mesure un peu radicale qui va très probablement marquer à vie les concernés. Chen Qimai, le maire de la ville taïwanaise de Kaohsiung, a pris une décision étonnante pour lutter contre l’alcool au volant.



Dorénavant, les personnes condamnées pour sous l’état d’un empire alcoolique se verront obligées de réaliser des travaux d’intérêts généraux à la morgue de la ville.



Mardi dernier, le premier contingent de 11 conducteurs a inauguré l’étonnante sanction. 10 hommes et une femme ont ainsi passé plusieurs à nettoyer la morgue, les unités de réfrigération et le crématorium.



Une punition qui semble avoir particulièrement marqué les automobilistes. "J’ai frotté l’intérieur de la porte du réfrigérateur et j’ai réalisé qu’il y avait des corps humains à l’intérieur", a expliqué l’un d’eux. Ils ont tous exprimé des regrets et promis de ne plus recommencer.



Cette décision fait suite à un tragique accident dans la ville où un père de famille a perdu la vie et trois autres personnes ont été blessées.



