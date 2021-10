A la Une . Taekwondo: Un stage combat avec un expert national

Du 11 au 15 octobre prochains, la ligue de Taekwondo Réunion reçoit l'entraineur national Hans Zohin pour un stage auprès des licenciés et des entraîneurs. Par NP - Publié le Lundi 4 Octobre 2021 à 08:30

Pour plus d'infos : Maeiva COUTANT/ VIALO – 06 93 85 13 34 Entraineur national des équipes de France Jeunes, quatre fois champion de France, champion d'Europe Master 2015, Hans Zohin sera à La Réunion du 11 au 15 octobre prochains pour animer un stage dédié aux combattants et aux entraîneurs afin qu'ils se forment en coaching et s'approprient de nouvelles techniques. Epaulé par Maeiva COUTANT, il sera aux côtés des jeunes licenciés de la ligue Réunion de Taekwondo pour leur apporter son expérience .Pour plus d'infos : Maeiva COUTANT/ VIALO – 06 93 85 13 34