Communiqué Taekwondo : Les Réunionnais brillent au Championnat France Technique

Les Réunionnais qui ont participé au Championnat France Technique ont réalisé de belles prestations. Au deuxième jour ce dimanche, ce sont deux médailles d'or et une d'argent qui ont été décrochées. Sur le week-end, le palmarès fait état de quatre médailles d'or, deux d'argent, trois de bronze. Par N.P - Publié le Lundi 19 Juin 2023 à 09:11

Ce dimanche le taekwondo continue sur sa lancée , trois équipes engagées et trois médailles

Juniors : NICLIN Gwendauly et VICTORINE Corentin médaille d’or et sont sacrés champions de France

Juniors Masculins en équipe : AH PINE Olivier, VICTORINE Corentin et CHENG Alexis de Montpellier médaillés d’or

Seniors : NICLIN Candice et ESTHER Paqui montent sur la deuxième marche avec la médaille d’argent .

Un doublé pour Gwendauly et triple médaillé pour Victorine Corentin

Bilan du week-end remarquable pour le taekwondo et le sport à la Réunion.

4 médailles d’or, 2 médailles d’argent, 3 bronze , soit 9 médailles au total.



La Réunion était bel et bien présente à Montpellier. Le retour est prévu avec les JIOI en ligne de mire .

