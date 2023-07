Sport Réunion Taekwondo : Deux Réunionnaises aux championnats d'Europe Poomsae

Gwendauly Niclin et Véronique Laloe se rendront du 24 au 26 novembre prochain à Innsbruck en Autriche pour les championnats d’Europe Poomsae. Par NP - Publié le Lundi 3 Juillet 2023 à 16:43

Les deux athlètes ont été sélectionnées pour intégrer l'équipe de France de Taekwondo. Gwendauly Niclin et Véronique Laloe participeront auprès d'une quinzaine autres représentants français aux championnats d’Europe Poomsae qui se dérouleront à Innsbruck en Autriche du 24 au 26 novembre 2023.



Gwendauly Niclin est une jeune Tamponnaise sélectionnée en Junior individuel et en paire.



La jeune licenciée du club du Tampon Dojang a franchi les différentes étapes du parcours de positionnement de la FFTDA et à participer à diverses compétitions nationales (Coupe de France, Championnat de France) et à des compétitions internationales (Open de France, Open d’Allemagne, Open de Bulgarie, Open de Suède) qui lui ont permis d’obtenir ce ticket pour le championnat d’Europe en novembre prochain.



C’est donc suite à un parcours exceptionnel qu’elle défendra les couleurs de la Réunion.



Véronique Laloe est licenciée au club du Guillaume St-Paul, en moins de 65.



Elles détiennent toutes les deux le titre de championne de France.