Taekwondo : Carton plein pour les Réunionnais engagés en Championnat de France

Ce samedi a eu lieu le championnat de France Technique à Valence. A cette occasion, sept licenciés de La Réunion étaient engagés et ramèneront tous des médailles pour le TKD local", s'en félicite la présidence de la Ligue.



Voici les résultats de la journée : 2 or, 2 argent, 4 bronze



- LALOE véronique, Master, médaille d’or



- Equipe paire , Niclin Gwendauly et ESTHER Paqui , juniors, Médaille D’or



- NICLIN Candice senior médaille d’argent



- ESTHER Paqui , junior , médaille d’argent



- THIA SONG FAT Nicolas , médaille de bronze



- NICLIN Gwendauly , junior, médaille de bronze



- VICTORINE Corentin , cadet, médaille de bronze



- FONTAINE Maxime , cadet , médaille de bronze