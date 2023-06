Taekwondo : 6 médailles décrochées par les Réunionnais au championnat de France technique

Les athlètes réunionnais se sont illustrés au championnat de France de taekwondo. Sur les 8 engagés, 6 reviennent avec une place sur le podium et une médaille.



Gwendauly NICLIN, en junior féminin décroche la médaille d’or et devient championne de France dans sa catégorie.



Véronique LALOE en master de moins de 65 ans, en or est championne de France.



Candice NICLIN en senior moins de 30 ans est médaillée d’argent.



Corentin VICTORINE s’octroie la troisième place chez les juniors Masculins.



Maxime FONTAINE en cadet termine aussi à la troisième place et est médaillé de bronze.



Nicolas THIA SONG FAT, chez les moins de 40 ans, est lui aussi médaillé de bronze .



Paqui ESTHER et Olivier AH PINE, en finale, terminent à la 8e place.



Pour les accompagner : Mathilde THIAO LAYEL en tant que coach, Philippe BERNARD responsable d’aire lors de ce championnat et Etienne BERNARD , juge International.



Suite au championnat individuel de ce jour suivra le championnat par équipe et en paire demain dimanche 18 juin.

- Juniors : NICLIN Gwendauly et VICTORINE Corentin

- Seniors : NICLIN Candice et ESTHER Paqui

- Juniors Masculins en équipe : AH PINE Olivier, VICTORINE Corentin et CHENG Alexis de Montpellier.