Taclée par Emmanuel Macron en conseil des ministres, Annick Girardin assure bénéficier du "soutien" de l'exécutif

Il y aurait-il de l'eau dans le gaz entre Emmanuel Macron et Annick Girardin ? Non à en croire la ministre de l'Outre-Mer, qui est revenue sur l'information du Parisien, affirmant qu'elle avait reçu une "soufflante" de la part du chef de l'État en plein conseil des ministres lundi dernier. Invitée mercredi sur les antennes de Saint-Pierre et Miquelon La 1ère, la locataire de la rue Oudinot assure même "être soutenue" par l'exécutif dans son travail au ministère.Selon les informations du Parisien, Emmanuel Macron aurait été "mécontent de la façon dont elle a présenté l'application des politiques publiques dans son ministère". Mais pas de quoi en faire tout un plat pour Annick Girardin, qui a déclaré le président de la République lui a envoyé un SMS peu de temps après le conseil des ministres pour lui dire qu'il était "désolé de ce qui peut arriver en matière journalistique". La ministre prend pour preuve le "soutien" dont elle bénéficié il y a deux semaines de la part "du président de la République, du premier ministre et de sept ministres", lors de la présentation des contrats de convergence à destination des territoires ultramarins.Il n'y a donc "pas de sujet" pour Annick Girardin. "Un jour je rentrerai dans mon archipel, chacun sait que j'ai envie d'y revenir, mais ma mission n'est pas terminée", a-t-elle ajouté.