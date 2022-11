Table ronde - COBATY

COBATY, Fédération internationale de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Environnement, a été fondée en 1957. Elle regroupe 4 500 membres, 175 professions et 125 associations.



Pour le Président Fédéral, « COBATY a toujours su porter, depuis ses débuts, une réflexion sur la construction durable en lien avec nos préoccupations de l’environnement. »



Jean-Pierre CHABRIAT nous parle de l’ambition régionale. « Nous sommes au devant d’un défi où le temps nous est compté, à cause des urgences sociales, énergétiques et climatiques. La Région soutient les acteurs pour que notre territoire devienne une terre de progrès et faire en sorte que les Réunionnais vivent bien. A travers nos différents programmes, il en est un qui me tient particulièrement à coeur : faire en sorte que nous arrivons à passer les 180 000 panneaux photovoltaïques. »