Tabagisme: 150 000 fumeurs à La Réunion

Dans son rapport de février 2019, Santé Publique France sort des bulletins de santé liés au tabagisme en France. Les chiffres datent de 2014, mais sont tout de même inquiétants: près d'un Réunionnais sur quatre fumait régulièrement en 2014. Cela représente pas moins de 150 000 fumeurs. Les deux tiers d'entre eux se disaient désireux d'arrêter.



Le tabagisme est une des principales causes de mortalité en France et dans le monde, il provoque maladies cardio-vasculaires et cancers. La Réunion figure au premier rang des DROM (hors Mayotte) avec la mortalité par cancer du poumon la plus élevée chez les hommes (69,9/100 000 versus 42,6/100 000 en moyenne dans les DROM) comme chez les femmes (14,7/100 000 versus 12,5/100 000 en moyenne dans les DROM).



L'ARS Océan Indien a inscrit la lutte contre le tabagisme et plus généralement les conduites addictives comme prioritaire dans son projet de santé Réunion-Mayotte 2018-2028. L'accent est mis sur la protection des jeunes et l'accompagnement individuel à l'arrêt du tabac.