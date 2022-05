A la Une . Tabac : 10% des jeunes réunionnais fument quotidiennement

A l'occasion de la Journée mondiale sans tabac le 31 mai, portée par l’Organisation mondiale de la santé, les partenaires institutionnels et les acteurs de la lutte contre le tabac à La Réunion se mobilisent et proposent des actions de sensibilisation. Par NP - Publié le Mardi 31 Mai 2022 à 07:29

La Journée mondiale sans tabac, portée par l’Organisation mondiale de la santé tous les ans le 31 mai, a pour thème cette année "Le tabac : une menace pour notre environnement".



Le tabac tue encore plus de huit millions de personnes dans le monde chaque année, rappelle l’ARS. Il a également un impact majeur sur l’environnement (déforestation, émission de CO2, pollution des eaux).



Les mégots de cigarettes comptent parmi les plus importantes sources de déchets au monde et représentent 40% des déchets ramassés lors des opérations de nettoyage des plages et des villes.



Plus de 200 millions de mégots polluent l’île chaque année



A La Réunion, 660 millions de cigarettes ont été mises en vente en 2020. Si on estime que 30% des cigarettes sont jetées par terre, cela représente plus de 200 millions de cigarettes éparpillées chaque année dans les rues, les parcs, les plages et l’océan à La Réunion.



Ces mégots mettent plusieurs années à se décomposer et libèrent dans le processus des composés chimiques représentant une menace majeure pour la qualité des eaux et les écosystèmes des océans.

La chicha et de la e-cigarette séduisent la jeunesse réunionnaise



Si la prévalence a diminué ces dernières années, elle reste conséquente : près de 10% des jeunes fument quotidiennement à La Réunion.



Les dernières enquêtes réalisées auprès des jeunes de collèges et lycées montrent également que les usages de la chicha et de la e-cigarette ont tendance à croître chez les lycéens, avec un niveau d’usage de la chicha à La Réunion bien supérieur à ce qui peut être observé en métropole.



Plus récemment, les autorités sanitaires observent un réel engouement des jeunes réunionnais pour les cigarettes électroniques jetables (les puffs).



Les autorités rappellent à ce sujet qu’une séance de chicha correspond à l’équivalent de 30 à 40 cigarettes en matière d’impact sur la santé et que les puffs, en plus d’être des produits spécialement conçus par l’industrie du tabac pour amener les jeunes vers une dépendance à la nicotine, sont une source supplémentaire de pollution environnementale (batteries contenant des produits chimiques jetées après utilisation).





Dans le cadre de la journée mondiale sans tabac, plusieurs actions sont organisées (



Son numéro unique constituera la porte d’entrée pour les fumeurs en recherche d’un accompagnement :



06 93 90 96 47 ou libsanstabac@sante.re A La Réunion, les partenaires institutionnels et les acteurs de la lutte contre le tabac se mobilisent et proposent des actions de sensibilisation au public jeune mais aussi à toutes les personnes qui souhaitent arrêter le tabac. le programme complet est à retrouver ici ) et l’équipe de Lib’ sans tabac se met également à la disposition de la population pour mettre en lien les volontaires au sevrage tabagique avec la ressource la plus proche et appropriée du réseau.Son numéro unique constituera la porte d’entrée pour les fumeurs en recherche d’un accompagnement :