Le Président de la CASUD et les maires des communes membres (l’Entre-Deux, Saint-Joseph, Le Tampon et Saint-Philippe) vous informent qu’afin de mieux accompagner les besoins de déplacements de première nécessité des personnes bénéficiaires des prestations sociales, les bus du réseau CARSUD fonctionneront normalement entre 7h00 et 17h30 (horaires habituels) à partir du samedi 4 avril jusqu’au vendredi 10 avril 2020.



Il n'y aura pas de bus le dimanche 5 avril.



Afin de préserver la santé des usagers et des conducteurs, le nombre de passagers par bus sera limité à :



- 20 personnes dans les grands bus

- 10 personnes dans les petits bus

- 4 personnes dans les véhicules de 9 places



La CASUD vous remercie pour votre compréhension et collaboration.