TPMP: Près de 650 plaintes adressées au CSA après des propos banalisant le viol conjugal

Pas moins de 650 plaintes ont été adressées au CSA après l'émission de Touche pas mon poste diffusée ce mercredi soir. En cause : des propos minimisant le viol conjugal. Dans la rubrique baptisée "le quart d'heure sans filtre", les chroniqueurs ont réagi à une question posée sur Twitter la veille par Fun Radio, laquelle avait suscité la polémique : "Charlotte ne supporte pas que son mec lui fasse l'amour la nuit quand elle dort. Vous trouvez cela normal?", demandait la radio. Réponses : 51% de non, 49% de oui.Pour la chroniqueuse de C8 Géraldine Maillet, "mettre le mot 'viol', aujourd'hui, pour ce cas précis n'a aucun sens". L'ancienne Miss France Delphine Wespiser a quant à elle estimé que "des choses qui se font quand l'une ou l'autre personne dort, c'est tout à fait mignon, tout à fait sympa". "C'est agaçant parce qu'il y a des gens qui sont violés et ça c'est grave (...) le sens de la question c'est réveiller sa copine qui a envie de dormir (...), c'est pas en viol en l'attachant", a pour sa part commenté Mathieu Delormeau.De son côté, Gilles Verdez a accusé Fun Radio de faire "l'apologie du viol conjugal", essuyant aussitôt des critiques de Cyril Hanouna. "C'est à cause de gens comme vous qu'on ne va plus faire de TV, plus faire de radio et on va tout arrêter", a réagi le présentateur dont l'émission a déjà été épinglée par le CSA Finalement, la production a décidé de supprimer le replay de la chaîne, et l’émission n’a pas été rediffusée le lendemain matin. Les trois chroniqueurs mis en cause ont quant à eux choisi de présenter des excuses sur Twitter.sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. 91 % des agresseurs sont des proches de la victime.