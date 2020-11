Communiqué TPE et PME du BTP Outre-Mer: Les grandes oubliées du Gouvernement du président Macron

Communiqué d'André Rougé, Député Européen, Délégué national à l'Outre – mer du Rassemblement National :

Le budget spécifique « outre-mer » vise notamment, grâce au programme 138, à financer les exonérations dites LODEOM de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dont certains employeurs ultramarins peuvent bénéficier, en fonction de leurs secteurs d’activité .



Certes, Rue Oudinot le Ministre Lecornu a prévu une augmentation de ce programme de plus de 6% pour compenser le financement des exonérations LODEOM mais compte tenu de la grave crise sanitaire que nous connaissons, cette hausse n’est pas du tout à la hauteur de la situation.



A cet effet, il est important de rappeler que, dés le mois de Février, Marine Le Pen a fait une proposition concrète en la matière. Elle a suggéré que, par l'entremise de la banque de France, l'Etat verse une aide de 1500 Euros à chacune des TPE – PME du pays accompagnée de 1000 Euros mensuel pour chacun des salariés.



A ce jour, le Gouvernement du président Macron n’a malheureusement pas pris en compte un secteur essentiel à la relance économique et à la création d’emplois en outre-mer, celui du BTP. Ce secteur, notamment aux Antilles et en Guyane, à La Réunion ou encore à Mayotte, fait face à une crise sans précédent en raison de l’arrêt presque total de toute activité pendant plusieurs semaines. La reprise de l’épidémie risque d’aggraver encore la situation. Confrontées à cet environnement économique et social désastreux, ces TPE-PME sont exsangues. Il y a une urgence à baisser et même à les exonérer de leurs charges !



Dans ce but, lors de la préparation du PLFSS pour 2021, les entreprises du Bâtiment avaient demandé de pouvoir bénéficier du régime « compétitivité renforcée » des exonérations LODEOM. C’était pour elles un véritable ballon d’oxygène, au moins pour passer 2021. Or, lors du débat à l’Assemblée nationale sur ce sujet, le Gouvernement Castex et le rapporteur s’y sont malheureusement opposés.



Le projet du budget outre-mer discuté cette semaine n’apporte malheureusement aucune disposition nouvelle pour alléger le lourd fardeau que portent nos TPE-PME du Bâtiment, poumon de la vie économique en Outremer. C’est une erreur majeure commise par ce Gouvernement. Cette faute grave va compromettre la relance économique en outre-mer, sur lequel pèse déjà le poids d'un coût de la vie surélevé par rapport à la métropole, et priver ainsi des milliers de français d'emplois.





