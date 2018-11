La grande Une TPE Réunionnaises : Plus de 20 millions d’euros de pertes





La CCIR enregistre pour le moment 8 jours sans activités, plus de 19 millions d’euros de perte de chiffre d’affaires, plus de 2,4 millions d’euros de perte de stocks, plus de 160.000 euros de dégâts matériels et plus de 4,2 millions d’euros de loyers impayés. Près de 3400 salariés ont été impactés.



Les motifs de fermeture de ces entreprises sont l’insécurité, et la pression des individus pour forcer la fermeture de l’entreprise mais aussi l’impossibilité des employés à se rendre au travail et des clients de venir dans l’entreprise. D’autres raisons sont la difficulté de se réapprovisionner auprès des fournisseurs, l’annulation des réservations et le vandalisme.



Ces TPE demandent donc un accompagnement, des aides et des conseils (mise en place du chômage partiel, trésorerie, paiement des salaires, les fournisseurs, emprunts, les loyers), la mise en place d’un fonds d’indemnisation, l’annulation des différentes charges sociales et fiscales pour une période de 3 à 6 mois d’activité et le décalage des plans des entreprises en redressement judiciaire. Ils expriment aussi le besoin d’un accompagnement administratif auprès des assureurs pour des expertises et un dédommagement plus rapides. Suite à sa demande que la Réunion soit classée en zone de catastrophe économique et son invitation aux entreprises à déclarer leurs dommages, la CCIR rend un premier bilan. 719 entreprises, principalement des TPE, se sont manifestées du 26 au 27 novembre.La CCIR enregistre pour le moment 8 jours sans activités, plus de 19 millions d’euros de perte de chiffre d’affaires, plus de 2,4 millions d’euros de perte de stocks, plus de 160.000 euros de dégâts matériels et plus de 4,2 millions d’euros de loyers impayés. Près de 3400 salariés ont été impactés.Les motifs de fermeture de ces entreprises sont l’insécurité, et la pression des individus pour forcer la fermeture de l’entreprise mais aussi l’impossibilité des employés à se rendre au travail et des clients de venir dans l’entreprise. D’autres raisons sont la difficulté de se réapprovisionner auprès des fournisseurs, l’annulation des réservations et le vandalisme.Ces TPE demandent donc un accompagnement, des aides et des conseils (mise en place du chômage partiel, trésorerie, paiement des salaires, les fournisseurs, emprunts, les loyers), la mise en place d’un fonds d’indemnisation, l’annulation des différentes charges sociales et fiscales pour une période de 3 à 6 mois d’activité et le décalage des plans des entreprises en redressement judiciaire. Ils expriment aussi le besoin d’un accompagnement administratif auprès des assureurs pour des expertises et un dédommagement plus rapides. Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com Lu 2762 fois