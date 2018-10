TOUS ENSEMBLE CONTRE LA DENGUE : la mobilisation nécessaire des collectivités

cas de dengue ont été confirmés depuis le début de l’année 2018. Malgré le fort engagement des services de l'Etat et des collectivités dans les actions de lutte contre la propagation de la dengue, la circulation virale se poursuit et laisse présager une épidémie d’ampleur au cours du prochain été austral.Le préfet de La Réunion a réuni les maires ce lundi 22 octobre, afin de leur présenter les résultats des actions conduites pendant la période hivernale et les attendus à venir de chacun des acteurs.Afin de protéger les populations vulnérables, le service de lutte anti-vectorielle de l’ARS Océan Indien poursuit la distribution gratuite de répulsifs dans les zones de circulation de la dengue (3000 flacons distribués depuis fin août). Par ailleurs, à l’approche de l’été, les autorités sanitaires recommandent à la population de se protéger contre les moustiques et de vider tout ce qui peut contenir de l’eau.Face à l'importance des enjeux pour la population réunionnaise, qui exige une mobilisation sans faille, le préfet a rappelé le rôle essentiel des collectivités dans la lutte contre la dengue.Pour accompagner au mieux les collectivités, un « guide à destination des élus » a été élaboré. Il recense l’ensemble des actions et procédures réglementaires qui permettent aux élus de renforcer leurs interventions au sein du dispositif de lutte contre la dengue.