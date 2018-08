A la Une . TNT: La Réunion concernée par le changement des fréquences à compter du 25 septembre





Ce changement de fréquences de la TNT a débuté en octobre 2017, et ce jusqu'à juin 2019, par zone géographique, compte tenu du nombre de foyers impacts et de leur complexité technique.



Les canaux de diffusion vont se retrouver sur les fréquences restantes sur la bande 470-694 MHz, pour laisser place sur la bande 700 au déploiement du très haut débit mobile, à savoir la 4G et bientôt la 5G.



Sont concernés les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau individuelle en maison ou collective en immeuble.



Ceux qui sont reçoivent leurs chaînes via une antenne râteau collective devront s'assurer, avant le 25 septembre, que le syndic ou gestionnaire d'immeuble a bien fait intervenir un professionnel pour réaliser des travaux sur la dite antenne. Dans le cas contraire, les résidents de l'immeuble risqueraient de perdre des chaînes.



Après le 25 septembre et le basculement des chaînes sur les nouvelles fréquences, le téléspectateur devra effectuer sur l'ensemble des postes de la maison reliés à une antenne râteau une recherche et une mémorisation des chaînes.



Si des problèmes persistent, contactez un antenniste qui pourra trouver l'origine des perturbations et initiera une demande d'aide à la réception. Vous pouvez également consulter le site



