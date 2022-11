Attention création !



TIOMBÔ en tournée à La Réunion







8 décembre Kabardock



9 décembre Le K



10 décembre La Kerveguen 21h gratuit



16 décembre à La Salle Gramoun Lélé avec le Bisik







Lelou MENWAR Chant, ravanne, sanza, zenzé, maravanne & toys



Olivier ARASTE Chant, percussions & kabosy



FIXI Accordéon, piano & chœurs



Kersley SHAM Ravanne, rouleur, maravanne, sati, toys & chœurs







TIOMBÔ signifie « Tiens bon » « Garde le cap » en créole mauricien.



TIOMBÔ, c’est la rencontre inédite entre le maloya et le séga tambour orchestrée par Françoise DEGEORGES. Le rendez-vous des deux griots d’aujourd’hui, Olivier ARASTE de l’île de La Réunion (son groupe familial Lindigo créé en 1999 connait un grand succès à la Réunion et à l’International) et Lelou MENWAR, musicien « typique » de l’île Maurice, virtuose du tambour ravanne dont le son envoûtant s’inscrit avec celui du rouleur (gros tambour), de la maravanne (kayamb), du bobre (arc monocorde), et du kabosy (petite guitare malgache), dans cette musique créole qui chante l’histoire d’êtres déracinés. Avec eux, le percussionniste d’origine mauricienne Kersley SHAM (Louis Sclavis, Jean-Louis Aubert, Papa Wemba, Touré Kunda, MHD, Ours, Anis, Lieutenant Nicholson et Djeudjoah, Yaniss Odua, Nuttea, TSHEGUE…) et FIXI (groupe Java, M, Tonny Allen, Grace Jones, Damon Albarn, Arthur H, Salif Keïta…) pour le piano et surtout l’accordéon présent dans toutes les îles de l’Océan Indien, de Madagascar à La Réunion, jusqu’à Maurice, Rodrigues, Seychelles…



Le maloya et le séga tambour réunis, c’est la musique sourde des champs de canne à sucre qui s’est fait entendre au grand jour. C’est l’âme d’un peuple. Les textes puissants et poétiques, les rythmes et les chants de TIOMBÔ laissent monter « Babani », l’Esprit... Ils ressuscitent la voix des anciens d’Afrique et de Madagascar, émanent de la terre indienne, retracent l’histoire mouvementée du métissage de ces îles et du monde d’aujourd’hui.



TIOMBÔ est une création au service du partage entre les cultures et les générations, une célébration des ancêtres, une prière de l’âme, une transe jubilatoire.