THE SERENA TALK SHOW : Marie Gufflet nous partage son histoire au détour d’une plume

« Secondes Chances » est le livre qui a été écrit sous la plume experte de notre romancière. Nous faisons la connaissance d’Alexis, héroïne du roman, qui nous envoie à nouveau sur les bancs du lycée, nous procurant ainsi rêverie et romantisme. Dans un échange avec notre animatrice, Marie Gufflet nous dévoile ses inspirations et ce qui l’a amené à créer ses personnages, ce monde et la psychologie des nombreux protagonistes.

