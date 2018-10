Culture

THE SERENA TALK SHOW : Les femmes indépendantes

Jennie est la représentation de la femme forte. Pétillante, souriante et ambitieuse, elle jongle entre son métier de professeur et de blogueuse. Pour elle, la femme trouve son épanouissement au travers de son indépendance. Mais qu'est ce qu'une femme indépendante ?

Retrouvons le portrait de notre belle battante et sa vision sur la place de la femme sur le plateau du STS.

