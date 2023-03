TF1 consacre un reportage au "naufrage" de Mayotte

La traversée clandestine dure au moins 20 heures. Les clandestins sont entassés dans des petits bateaux de pêche surnommés kwassa kwassa.



Derrière les forêts luxuriantes, les plages paradisiaques et l'un des plus beaux lagons du monde où l'on peut nager au milieu des tortues, Mayotte a une face cachée. Elle renferme les plus grands bidonvilles de France et l’immigration clandestine y est incontrôlable. Des gangs font régner la terreur parmi la population et des bandes de jeunes volent et font régner la loi de la rue, ce qui fait de Mayotte le département le plus pauvre et le plus criminogène de France.



Le programme est passé dans l'émission Sept à Huit et est intitulé Chaos à Mayotte : le naufrage d'un département français