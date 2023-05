TF1 : Soan dans une fiction sur une randonnée mortelle

Xavier Deluc alias Martin Bernier, parti à la retraite, devra reprendre du service dans une "enquête déconcertante", décrit TF1. Les vacances paradisiaques vont prendre une toute autre tournure quand un randonneur va être retrouvé mort suspendu à un arbre de la forêt de Bélouve. "Entre esprits de la forêt, croyances locales et une nature déchaînée, la section de recherches plonge au cœur des secrets de l’île…"



Soan fait partie du casting pour ce retour spécial de la série française phare de TF1. L'artiste, qui a donné la réplique à Gérard Jugnot et Marc Lavoine dans le Petit Piaf, est depuis hier en tournage avec les acteurs de la série.



Un mois de tournage qui coïncide avec les vacances scolaires. Le chanteur et acteur réunionnais actuellement en classe de seconde doit effectivement jongler entre vie artistique et études. Un jeu d'équilibriste réussi puisque Soan est attendu sur d'autres épisodes mais aussi au cinéma pour un projet en 2024, livre Nono, son père.