A la Une .. TCO : l’accès au réseau urbain kar’ouest est gratuit pour tous les élèves abonnés aux transports scolaires

En raison de difficultés rencontrées la semaine dernière sur le réseau de transports scolaire, le TCO a décidé de la gratuité du réseau urbain kar’ouest pour tous les élèves abonnés aux transports scolaires jusqu’à ce que les prestataires respectent leurs engagements. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 25 Octobre 2021 à 17:42

Le communiqué :



Le TCO a constaté que contrairement à l’annonce faite par les nouveaux prestataires en fin de semaine dernière, certains circuits de transports scolaires n’ont pas été correctement effectués aujourd’hui.



Le TCO demande donc aux transporteurs de tout mettre en œuvre afin que le service soit assuré conformément aux marchés qu’ils ont signés.



Compte tenu de cette situation, l’accès au réseau urbain kar’ouest est gratuit pour tous les élèves abonnés aux transports scolaires, jusqu’à nouvel ordre.



Par ailleurs, les parents et les élèves sont invités à bien vérifier le numéro de leur circuit inscrit sur le car (le véhicule et le chauffeur peuvent en effet avoir changé).



Le TCO présente aux familles ses excuses pour la gêne occasionnée et leur demande de se tenir informés de l’évolution de la situation.



