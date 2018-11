Gilets Jaunes TCO : collecte des ordures à 23H ce soir

"Il est demandé aux usagers de sortir leurs bacs à 23h et de les rentrer après la collecte ou au plus tard à 7h. Conscients des problèmes d'hygiène engendrés par les retards de collecte, nous informons les administrés qu'ils ont aussi la possibilité, s'ils le souhaitent, d'apporter leurs ordures ménagères à la station de transit demain entre 6h et 12H (au Boulevard de la Marine au Port).

De notre côté, nous restons mobilisés avec les collecteurs pour améliorer la situation en matière de collecte des déchets dans l'Ouest et espérons un retour à la normale des collectes dès lundi.



Nous rappelons que les bacs jaunes ne sont pas collectés pour le moment et que les déchèteries et la fourrière animale sont fermées au public jusqu'à nouvel ordre.





