TCO : Toutes les collectes de déchets suspendues à partir de jeudi

"Nous demandons aux usagers de ne pas sortir leurs déchets et bacs roulants et de les rentrer le cas échéant, dans la mesure du possible. Les déchets peuvent en effet représenter un danger et entraver la circulation des services d’intervention et de secours", indique le TCO.



Un prochain communiqué informera des modalités de reprise des collectes après le passage du cyclone.



Par ailleurs, les déchèteries et la fourrière intercommunale seront également fermées dès ce mercredi à 16h et rouvriront dès que possible en fonction des dégâts éventuels constatés.



Il est demandé à tous les habitants de se tenir régulièrement informés de l’évolution de la situation.