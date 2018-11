TCO: Pas de transports urbains et scolaires ni de collectes des déchets dans l’Ouest ce jeudi

Nous informons les habitants qu’étant donné que la situation ne s’est toujours pas améliorée dans l’Ouest, toutes les lignes du transport urbain de kar’ouest et kar’ouest Mouv’ ne fonctionneront pas demain, jeudi 22 novembre.



De même, il n’y aura pas de transports scolaires pour l’ensemble des établissements.



Concernant les déchets, aucune collecte de déchets ne peut être garantie en raison des barrages.



Aussi, nous rappelons aux habitants et professionnels qu’ils doivent rentrer leurs bacs afin qu’ils ne soient pas dégradés et qu’ils n’entravent pas la circulation.



Les déchèteries et la fourrière animale restent aussi fermées.



Nous invitons les usagers à se tenir régulièrement informés de l’évolution de la situation et les remercions pour leur compréhension.