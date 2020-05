Rubrique sponsorisée TCO : Parents, inscrivez dès maintenant vos enfants aux transports scolaires pour la prochaine rentrée ! Par TCO - Publié le Mercredi 20 Mai 2020 à 09:34 | Lu 92 fois

Les inscriptions aux transports scolaires pour 2020-2021 sont lancées !

Depuis le 18 mai, vous pouvez inscrire vos enfants aux transports scolaires sur



Et si vous le faites avant le 11 juillet, votre enfant pourra participer aux tirages au sort pour gagner des cadeaux !



L’inscription en ligne vous fait gagner du temps. C’est simple, rapide et surtout très pratique.

Découvrez ci-dessus les étapes de cette procédure en ligne.

Dans notre espace dédié aux transports scolaires , vous pourrez aussi trouver tous les documents utiles, tels que le règlement des transports scolaires, les consignes à respecter par les élèves, …



