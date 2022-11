TCO-Lorient | Des projets et des ambitions portuaires similaires

Engagé dans une démarche de valorisation des trois ports de plaisance du Territoire de la Côte Ouest, le président du TCO, Emmanuel SERAPHIN, a échangé avec Fabrice LOHER, maire de Lorient et président de Lorient Agglomération, sur les enjeux de développement, d’aménagement et d’animations des ports de plaisance.A l’occasion de la visite des ports lorientais avec les responsables de la SEM SELLOR, qui en assure la gestion, le président du TCO a pu ainsi découvrir leurs infrastructures mais aussi les activités nautiques, culturelles et touristiques proposées aux usagers.Les deux agglomérations par ailleurs récemment labellisées « Villes durables et Innovantes », font cap sur le même horizon, celui de valoriser, moderniser et préserver l’identité de leurs ports d’une part et, d’autre part, de développer de nouveaux services, enrichir leurs offres touristiques et de loisirs.Emmanuel Séraphin et Fabrice Loher souhaitent poursuivre leurs échanges et travailler ensemble afin de partager des retours d’expérience au profit du développement de leurs ports de plaisance.