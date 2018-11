TCO : Le point sur les collectes des déchets

-les collectes d’ordures ménagères (bacs bleus, gris ou vert) non effectuées aujourd’hui, mardi 27/11, seront rattrapées demain mercredi 28/11;-celles prévues le mercredi vont être effectuées dans la mesure du possible ;-les bacs jaunes quant à eux ne seront pas collectés ;-les déchèteries et la fourrière animale seront fermées au public.Il est donc demandé aux usagers de sortir leurs bacs à 23h et de les rentrer après la collecte ou au plus tard à 4h.