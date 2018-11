TCO : Jeudi 29/11 pas de transports scolaires et urbains

La situation concernant la circulation dans l'Ouest restant toujours très incertaine et compliquée, nous informons les parents d'élèves et les élèves que les transports scolaires ne fonctionneront pas demain, jeudi 29 novembre. Toutes les lignes du réseau kar'ouest et kar'ouest Mouv' ne fonctionneront pas Pour les mêmes raisons, il n'y aura de transport urbain non plus.



Toutefois, si les blocages étaient levés, nous pourrions rouvrir le réseau urbain en cours de journée.