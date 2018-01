TCO : Des rattrapages de collectes dès le mardi 30 janvier pour les zones les plus impactées

Le TCO a décidé de diligenter de nouveaux rattrapages supplémentaires sur les zones les plus impactées par les perturbations dues, successivement, aux intempéries de saison et à la grève du collecteur. Ces rattrapages démarreront dès le mardi 30 janvier et ce jusqu’au vendredi 2 février (date prévisionnelle de retour à la normale).Il s’agit de quartiers des Hauts de Saint-Paul, dont les bacs bleus/verts (ordures ménagères) n’ont toujours pas été collectés : le Guillaume, la Saline les Hauts, Ravine Daniel, Barrage et une partie de Tan Rouge.Le communiqué complet est disponible sur le site du TCO