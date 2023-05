Rubrique sponsorisée TCO : Des agents de collectes agressés, des plaintes déposées

Le TCO réagit à l'agression d'agents de collecte des déchets ce vendredi et annonce que des plaintes ont été déposées. Par N.P - Publié le Mercredi 10 Mai 2023 à 17:41

Le communiqué du TCO :



Vendredi 5 mai 2023, à 6h00, des agents de collecte se sont faits agressés physiquement par des individus sans aucune raison. Trois individus se sont en effet pris à eux parce qu’ils « ne portaient pas de tee-shirts noirs ! »



L’un des agresseurs a porté un coup de poing à l’un des employés de la société Nicollin , geste qui a poussé les victimes à se réfugier dans leur véhicule et à quitter les lieux.



Cette scène surréaliste revient malheureusement de plus en plus souvent. Les agents effectuant leur mission de service public sont en effet couramment victimes d’agression.



Le 17 janvier dernier, un autre agent de Nicollin s’est fait agresser par un individu armé d’un pic à rocs.



L’agent de collecte a réussi à s’enfuir et se mettre à l’abri dans une station essence à proximité.



Des plaintes ont été déposées à l’encontre des agresseurs.



Ces deux phénomènes d’agression s’ajoutent aux nombreuses insultes et autres manifestations de mécontentement de certains usagers, vécues quotidiennement par les employés.



Le président du TCO, Emmanuel Séraphin, condamne fermement ces actes de violence inacceptables envers des agents effectuant des missions de service public, souvent pénibles et difficiles, indispensables à la protection de l’environnement et au bien-être des habitants et apporte, au nom des tous les élus du TCO, son soutien aux agents concernés.