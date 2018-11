TCO : Collecte spéciale des ordures ménagères des cliniques, hôpitaux, hôtels, restaurants du littoral et habitats collectifs

Nous informons les établissements de santé, les professionnels (hôtels et restaurants du littoral) et les habitants en immeuble que nous allons organiser une collecte des ordures ménagères (bacs bleus et gris uniquement), cette nuit à partir de 3h00 du matin.



ATTENTION !



Il est demandé aux personnes concernées de ne sortir leurs poubelles qu’à 3h00 et de les rentrer dès que la collecte a été effectuée. De même, les bacs qui n’ont pas pu être vidés avant 8h30, doivent absolument être rentrés, afin d’éviter toute dégradation.



D’autre part, selon déroulement de cette collecte spéciale et les conditions de circulation à venir, nous informerons les autres usagers des modalités de collecte de leurs bacs d’ordures ménagères, dès que possible.



Nous remercions les usagers pour leur patience et leur compréhension.