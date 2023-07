Avis de marché & Appels d’offres TCO : Avis d'attribution - Appel d'offres ouvert - Marché de service

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mardi 25 Juillet 2023

Objet du marché : Prestation de service consistant en du travail aérien (transport à l'élingue) et du transport de personnes.

Organisme : Communauté d'agglomération Territoire de la Côte Ouest (TCO)

BP 49

97822 LE PORT CEDEX – REUNION

Tél : 0262 32 12 12

Fax : 0262 32 22 22

Courriel :



Objet du marché : Prestation de service consistant en du travail aérien (transport à l'élingue) et du transport de personnes.



Numéro du Marché : 2023DGDEA029



Prestataire retenu : SAS HELILAGON, Altiport de l’Eperon – 190 Chemin summer n°2, 97864 Saint-Paul cedex , FRANCE. Tél : 0262 55-55-55 - email :

- Siret : 34008371600027.



Montant retenu : Accord-cadre à bons de commande avec un montant minimum de 350 000 € HT et un montant maximum de 1 500 000 € HT sur toute la durée du marché (soit 4 ans).



- Publication de l’avis d’attribution au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) et au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) sous la réf : n° 23-105207.



- Publié sur le site :



Date d’envoi de l’avis d’attribution à la publication au BOAMP/JOUE : Le 24 Juillet 2023



Le Président du TCO

Emmanuel SERAPHIN Communauté d'agglomération Territoire de la Côte Ouest (TCO)BP 4997822 LE PORT CEDEX – REUNIONTél : 0262 32 12 12Fax : 0262 32 22 22Courriel : courrier@tco.re : Prestation de service consistant en du travail aérien (transport à l'élingue) et du transport de personnes.: SAS HELILAGON, Altiport de l’Eperon – 190 Chemin summer n°2, 97864 Saint-Paul cedex , FRANCE. Tél : 0262 55-55-55 - email : agnes@helilagon.com - Siret : 34008371600027.: Accord-cadre à bons de commande avec un montant minimum de 350 000 € HT et un montant maximum de 1 500 000 € HT sur toute la durée du marché (soit 4 ans).- Publication de l’avis d’attribution au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) et au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE)- Publié sur le site : https://wwww.marches-securises.fr Le Président du TCOEmmanuel SERAPHIN

TCO