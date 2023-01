Avis de marché & Appels d’offres TCO : Avis d'attribution - Appel d'offres ouvert - Marché de service

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Samedi 28 Janvier 2023



Organisme : Communauté d'agglomération Territoire de la Côte Ouest (TCO)

BP 49

97822 LE PORT CEDEX – REUNION

Tél : 0262 32 12 12

Fax : 0262 32 22 22

Courriel :



Objet du marché : Nettoyage des sanitaires, capitaineries et bureau des ports de plaisances du TCO.



Numéro du Marché : 2022RPP146



Prestataire retenu lot 1 : SUD SERVICE SAS, 19 rue du soleil - ZAE la Mare, RE - 97438 Sainte-Marie - courriel :



Montant retenu lot 1 : 303 432,18 € TTC (Montant maximum porté au D.Q.E)



Prestataire retenu lot 2 : SUD SERVICE SAS, 19 rue du soleil - ZAE la Mare, RE - 97438 Sainte-Marie - courriel :



Montant retenu lot 2 : 115 018,68 TTC (Montant maximum porté au D.Q.E)



- Publication au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) et au JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne) sous la réf : n° 23-12846

- Publié sur le site internet (



Date d’envoi de l’avis d’attribution à la publication au BOAMP/JOUE /Encart JAL : Le 27 Janvier 2023



Le Président du TCO

Emmanuel SERAPHIN

Communauté d'agglomération Territoire de la Côte Ouest (TCO)BP 4997822 LE PORT CEDEX – REUNIONTél : 0262 32 12 12Fax : 0262 32 22 22Courriel : courrier@tco.re : Nettoyage des sanitaires, capitaineries et bureau des ports de plaisances du TCO.: SUD SERVICE SAS, 19 rue du soleil - ZAE la Mare, RE - 97438 Sainte-Marie - courriel : m.deddouche@groupenicollin.com - Siret : 343952859 00035: 303 432,18 € TTC (Montant maximum porté au D.Q.E): SUD SERVICE SAS, 19 rue du soleil - ZAE la Mare, RE - 97438 Sainte-Marie - courriel : m.deddouche@groupenicollin.com - Siret : 343952859 00035: 115 018,68 TTC (Montant maximum porté au D.Q.E)- Publication au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) et au JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne)- Publié sur le site internet ( www.tco.re ) et au TCO ou à l’adresse https://mp.tco.re Le Président du TCOEmmanuel SERAPHIN

TCO