Avis de marché & Appels d’offres TCO : Avis d'appel public à la concurrence

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Vendredi 2 Septembre 2022



AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE

MARCHE DE SERVICE

Organisme : Communauté d'agglomération Territoire de la Côte Ouest (TCO)

BP 49

97822 LE PORT CEDEX – REUNION

Tél : 0262 32 12 12

Fax : 0262 32 22 22

Courriel :



Objet du marché : Mission d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage pour la réalisa7on des études de programma7on (y compris les études préalables) et de consulta7on de MOE dans le cadre de l’iden7fica7on et de la créa7on de zones aménagées de transit pour les entreprises.



Numéro du Marché : 2022DEI332



Les entreprises souhaitant soumissionner au présent marché sont priées de consulter le

dossier de consultation :

- Publication de l’avis au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) sous la réf : 22-117720

- Publié sur le site internet

- Le dossier de consultation peut être obtenu :

- soit téléchargé sur le site internet du TCO (

« marchés » ou à l’adresse



Date d’envoi de l’avis à la publication au BOAMP/Encart JAL : Le 1ER Septembre 2022



Date limite de remise des offres fixée au : 03 Octobre 2022 à 12H00 Locales Le Président du TCO



TCO