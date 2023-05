Avis de marché & Appels d’offres TCO : Avis d'appel public à la concurrence - Appel d'offres ouvert - Marché de service

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mardi 9 Mai 2023

Objet du marché : Maintenance et assistance NUXEO

Organisme : Communauté d'agglomération Territoire de la Côte Ouest (TCO)

BP 49

97822 LE PORT CEDEX – REUNION

Tél : 0262 32 12 12

Fax : 0262 32 22 22

Courriel :



Objet du marché : Maintenance et assistance NUXEO



Numéro du Marché : 2023DSIN097



Les entreprises souhaitant soumissionner au présent marché sont priées de consulter le dossier de consultation :



- Publication de l’avis au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) et au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) sous la réf : n° 23-61738.

- Publié sur le site :



Date d’envoi de l’avis à la publication au BOAMP/JOUE : Le 05 Mai 2023



Date de publication de l’encart au JAL : Le 09 Mai 2023



Date limite de remise des offres fixée au : 09 Juin 2023 à 12H00 Locales



Le Président du TCO

