TCO: Aucun transport ni collecte de déchêts mercredi

Le TCO informe ses habitants qu'étant donné que la situation ne s'est pas améliorée dans l'Ouest, toutes les lignes du transport urbain de kar'ouest et kar'ouest Mouv' ne fonctionneront pas ce mercredi 21 novembre.



De même, il n'y aura pas de transports scolaires pour l'ensemble des établissements.



Concernant les déchets, aucune collecte de déchets ne peut être garantie en raison des barrages.

Le TCO demande également aux habitants de rentrer leurs bacs afin qu'ils ne soient pas dégradés et qu'ils n'entravent pas la circulation.



Les déchèteries et la fourrière animale seront aussi fermées.