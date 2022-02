TCO A 19H : Point sur les transports scolaires dans l'Ouest

Sur certains secteurs, le réseau routier présente encore quelques obstacles qui empêchent les cars scolaires de circuler.



Il s’agit des secteurs suivants :



A St-Paul : Tour des roches, chemin Hoarau et chemin Lebel



A La Possession : chemin Ratinaud et Dos d’Âne



Les services d’EDF interviendront mardi pour dégager ces voiries.



Nous informons les familles que certains arrêts des circuits scolaires passant dans ces secteurs ne pourront pas être assurés mardi.



Nous invitons les parents concernés à prendre leurs dispositions et présentons nos excuses pour la gêne occasionnée.



Nous demandons aux parents de rester vigilants et de se tenir informés.