Communiqué "TBK Jeunesse" au parc du Colosse à Saint-André

L'association TBK ESPORT organise le mercredi 5 juillet au parc du Colosse à Saint-André un événement autour des jeux vidéos. "TBK Jeunesse" allie expérience immersive dans le monde du gaming et promotion des activités sportives ludiques". Par NP - Publié le Lundi 26 Juin 2023 à 08:29

TBK ESPORT, une association dédiée à la promotion de l'E-sport et du gaming à La Réunion, est heureuse d'annoncer la tenue de la journée « TBK Jeunesse » le mercredi 5 juillet 2023 au parc du Colosse à Saint-André. Cet événement vise à offrir aux jeunes de la ville une expérience immersive dans le monde du gaming et à promouvoir des activités sportives ludiques.



La journée TBK Jeunesse offrira une variété d'activités passionnantes pour les participants de tous âges. Les saint-andréens auront l'opportunité de participer à des ateliers de conte et de jeux kréol, ainsi qu'à des initiations et tournois de cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh. De plus, un volet de sensibilisation à la prévention de l'addiction aux jeux vidéo sera également proposé, afin d'informer les jeunes sur les bonnes pratiques et l'équilibre entre le temps passé devant les écrans et les autres activités.



En parallèle des activités gaming, la journée TBK Jeunesse mettra également l'accent sur les activités sportives divertissantes. Avec le concours de la Ligue Réunionnaise de Football, les participants auront la possibilité de découvrir des sports innovants tels que le Futnet (Tennis ballon), le Fit-Foot (Foot en marchant), le Golf-Foot et le Pétanque-Foot. De plus, des rencontres de foot 5 contre 5 seront organisées, offrant aux jeunes l'occasion de montrer leurs compétences sur le terrain. Pour ceux qui préfèrent une séance de danse énergique, une session de Zumba sera également proposée.



La journée TBK Jeunesse sera également marquée par des spectacles artistiques mettant en vedette des talents locaux. Benjam, artiste renommé de La Réunion, offrira une performance musicale avec les tonalités d’ambiance locale qui lui sont connues, tandis que Cassie Moon, une chanteuse prometteuse, enchantera le public avec sa voix captivante.



TBK ESPORT est ravi d'organiser cet événement unique en son genre et d'offrir aux jeunes de Saint-André une journée inoubliable alliant gaming, sport et divertissement.



Informations pratiques :



Date : Mercredi 5 juillet 2023

Lieu : Parc du Colosse, Saint-André

Heure : De 9h00 à 18h00