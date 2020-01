TAO: Le rapport de la CNDP étrille le tramway de la CINOR

C'est un rapport d'à peine une trentaine de pages, passé relativement inaperçu, tant la CNDP est habituellement feutrée. Problème: celui-ci est étonnamment critique, sur plusieurs points. Signé par les deux garants désignés, dont l'une a participé de la concertation sur le RunRail de la région Réunion, le rapport a pour objet de faire la synthèse de la concertation préalable, qui tient lieu de débat public, sur décision de la CNDP.Les garants étaient prévenus dans la lettre de mission signée de la présidente Chantal Jouanno, en date du 9 mai 2019: la CNDP estime que le TAO pose "de nombreuses questions", vu l'existence d'un projet régional. Problème essentiel de complémentarité des deux projets, "...que ce soit en terme de tracé, de caractéristiques, de coût, de calendrier ou de jeu d'acteurs, tout porte à penser que les deux projets risquent d'entrer en concurrence, aux dépens de la qualité de la participation du public". Ainsi, la CNDP affirmait que l'enjeu principal de cette concertation préalable résidait "dans son articulation efficace avec celle du projet régional." La CNDP appelait le garant, dans la lettre de mission, à "amener les deux porteurs de projet à se coordonner".Le rapport issu de la concertation préalable est de la même veine, il en ressort clairement que le problème de complémentarité des deux projets se pose toujours, mais aussi que le choix de la CINOR d'intégrer la modification du Plan de Déplacement Urbain (PDU) peut être considéré comme un passage en force: "Le choix de la concertation préalable pourrait donc être considéré par certains comme un évitement de procédure pour le PDU." En effet, la concertation préalable concernait à la fois le PDU et le TAO, et le garant estime que ce choix a compliqué l'information au public, par ailleurs il affirme que les mairies de Sainte-Marie et Sainte-Suzanne n'ont pas été concertées, alors que le PDU concerne toute la CINOR.Si le rapport juge que la concertation a touché suffisamment de personnes, et que les moyens alloués étaient satisfaisants et innovants, il pose la question de "ce que recouvrent les chiffres de cette participation du public et sur son mode de calcul." . Interrogé, Jean-Pierre Marchau, vice-président de la commission transports et déplacements de la communauté de communes du Nord, estime qu'il s'agit d'un "rapport à charge", alors que celui du RunRail était positif, et souligne que les deux rapports ont une garante commune."Par exemple, le rapport affirme que le RunRail figurait sur le PDU existant, mais c'est faux, il stipulait seulement l'arrêt du Tramtrain!", s'insurge l'élu EELV, très investi lors des actions d'information au public. Jean-Pierre Marchau estime aussi que les dires du garant sur le PDU sont erronés: "C'est un procès d'intention que de dire que le PDU aurait été peu abordé lors de la concertation, le dispositif de concertation était pour une large part consacré au PDU."Comme il est permis de lire en filigrane dans le rapport que le TAO serait "sorti du chapeau" pour court-circuiter le projet de la Région, nous avons posé la question à Jean-Pierre Marchau, qui répond qu'il a évoqué le projet d'un tramway urbain dès 2015, et que, en 2017, face à l'engorgement de la circulation et au risque de coma circulatoire, le président de la CINOR a décidé de lancer le TAO. "On a vu que le projet de la Région devait passer à l'extérieur de Saint-Denis, il fallait corriger le tir pour désengorger le Barachois.", explique-t-il.Jean-Pierre Marchau est cependant en accord avec la CNDP lorsque celle-ci préconise de coordonner les deux projets de tramway afin qu'ils soient complémentaires, et appelle à la création d'un syndicat de projet réunissant la ville de Saint-Denis, la Région et la Cinor.Un premier pas en ce sens a d'ailleurs déjà été fait puisque la Région a pris, en septembre dernier, la co-maîtrise d'ouvrage du projet TAO avec la CINOR. Et un peu plus tard, Didier Robert, au cours d'une conférence de presse, avait affirmé qu'il fallait trouver une solution entre les deux collectivités, Région et CINOR, pour que les deux projets puissent se faire. Un rapprochement s'était clairement fait sentir, au point que le président de la Région avait déclaré qu'il n'était pas impossible, si c'était vraiment nécessaire, que la Région démarre son projet de Run Rail dans l'Est, pour ensuite le prolonger sur St-Denis. De façon à donner à TAO une chance de trouver les financements nécessaires.Mais la campagne électorale est passée par là qui a vu Gérald Maillot signer la condamnation du Run Rail en conseil municipal de Saint-Denis , à la demande de Gilbert Annette.Nul doute que les relations entre les deux hommes ont dû se rafraichir depuis.Il est dès lors plus que probable qu'aucun accord ne sera trouvé avant les municipales de mars. Dès lors, la date de début des travaux initialement prévue fin 2020 semble assez irréaliste, d'autant que l'enquête publique du TAO n'est pas lancée et que l'appel d'offre pour la désignation d'un conducteur d'opération du projet a été classé sans suite en octobre.Dommage que des considérations électorales retardent encore de quelques mois une solution à même de résoudre le coma circulatoire qui touche Saint-Denis et Sainte-Marie.